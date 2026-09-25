Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Сотрудниками Лянкяранского городского районного отдела полиции проведены последовательные мероприятия против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанного ранее судимого М. Исмаилова было обнаружено более 14 килограммов наркотических средств и психотропные таблетки (20 штук), передает 1news.az.

В результате других мероприятий, осуществленных сотрудниками отдела, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан В. Байрамлы. У этого лица было обнаружено более 3 килограммов наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Расследования продолжаются.