В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

В рамках мер, реализуемых в целях повышения качества пассажироперевозок, их организации в соответствии с современными требованиями и роста удовлетворенности пассажиров, все регулярные маршрутные линии, действующие в городах Ханкенди и Нахчыван, переведены на модель «брутто-контракта».

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, на следующем этапе на эту систему будут интегрированы регулярные маршрутные линии в городе Гянджа.

В соответствии с новой моделью «брутто-контракта», выплаты перевозчикам будут производиться в зависимости от пройденного расстояния и качества услуг. Количество автобусов по маршруту, интервал движения, преодолеваемое расстояние и другие показатели обслуживания определяются заранее. Перевозчик же получает оплату за услуги, оказанные в соответствии с этими требованиями. Таким образом обеспечивается обслуживание пассажиров автобусами и соблюдение графика даже в часы с меньшим пассажиропотоком, в том числе в вечернее время.

Модель «брутто-контракта» также повысит финансовую устойчивость перевозчиков и возможности долгосрочного планирования. Это позволит инвестировать больше средств в обновление автобусного парка, приобретение современных и экологически чистых транспортных средств, улучшение технического обслуживания и качество услуг.

Новая модель также создает возможности для более системного контроля за деятельностью перевозчиков.