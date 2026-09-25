Посол Израиля предложил представителю Ирана Starlink прямо в ООН - ВИДЕО

Посол Израиля при ООН Дани Данон подошел к представителю Ирана во время прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и попытался передать ему устройство Starlink, предложив доставить его в Тегеран.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях.

«Мы любим иранский народ и молимся о смене режима. Этот день придет», — заявил Данон.

Иранский дипломат демонстративно отвернулся, проигнорировал предложение и не стал брать устройство.

Позже Данон упомянул произошедшее в социальных сетях, написав: «Иранский представитель не захотел Starlink».