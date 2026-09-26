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Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

First News Media17:35 - Сегодня
Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия (ЯО).

«Иран не может владеть ядерным оружием!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома не сопроводил свое сообщение другими подробностями.

25 сентября газета The Washington Post написала, что Саудовская Аравия может стремиться получить ЯО.

По данным издания, секретные документы, переданные конгрессу, содержат оценки американского разведывательного сообщества, согласно которым Эр-Рияд не исключает варианта развития программы ядерных вооружений.

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