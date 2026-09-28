Разрушительные дожди в Индии: количество погибших выросло до 80 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате проливных муссонных дождей, вызвавших наводнения и масштабные разрушения на севере Индии, возросло до 81 человека.

Об этом сообщает Xinhua.

Согласно информации, еще 62 человека получили ранения.

"Число погибших в результате непрекращающихся муссонных дождей в штате Уттар-Прадеш за три дня возросло до 81 человека. 27 сентября были зарегистрированы еще 25 смертельных случаев, после того как 25 и 26 сентября погибли 56 человек", - заявил комиссар по оказанию помощи штата Уттар-Прадеш.

11:25

Не менее 62 человек погибли в результате многодневных проливных дождей и вызванных ими наводнений в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщило в понедельник Associated Press со ссылкой на представителей властей штата.

По их данным, травмы получили 46 человек, более тысячи домов повреждены.

В некоторых районах штата, включая столицу Лакхнау, закрыты учебные заведения, спасательные команды эвакуируют людей из затопленных районов в более безопасные места.

Наводнения также затронули и штат Одиша на востоке страны, там эвакуация коснулась более 75 тыс. человек.