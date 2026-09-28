В Агстафе в парке произошло убийство

В Агстафинском районе произошло убийство.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в одном из парков района. В результате конфликта с применением режущего предмета погиб Рашад Исмайылов, 1992 года рождения.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали Сабира Шукюрова, 1993 года рождения.

По факту произошедшего в прокуратуре Агстафинского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.