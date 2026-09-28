Эпоха уходит? Роналду впервые с Евро-2008 просидел весь матч Португалии на скамейке

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за 18 лет провел на скамейке запасных весь матч сборной Португалии.

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в выездной встрече Лиги наций УЕФА против Норвегии. Речь идет только об официальных встречах и тех играх, на которые форвард попадал в заявку. Последний раз Роналду не выходил на поле на Евро-2008 в матче португальцев со швейцарцами (0:2).

Матч Португалии с Норвегией прошел в воскресенье, 27 сентября. Сборная Португалии одержала победу со счетом 2:1.