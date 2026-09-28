В Агсу в горной местности произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на горной территории вблизи села Калва Агсуинского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, незамедлительно после получения информации на место были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства, передает 1news.az.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по предотвращению распространения огня и его тушению.

Будет предоставлена дополнительная информация.