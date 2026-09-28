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Франсуа Олланд допустил свое участие в президентских выборах во Франции

Редакция 1news14:35 - Сегодня
Франсуа Олланд допустил свое участие в президентских выборах во Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд допустил повторное участие в президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica.

По его словам, он мог бы вновь пойти на выборы только при «исключительных обстоятельствах», если будет уверен, что выиграет во втором туре.

«Я не представляю себе участия ради того, чтобы просто отметиться в первом туре, но чтобы выйти во второй и выиграть выборы. Исходя из этой возможности я и приму решение», — сказал бывший президент.

72-летний бывший глава государства отказался от участия в праймериз социал-демократических сил. По его словам, праймериз «разделяют гораздо больше, чем объединяют», а их проведение осенью он счел слишком ранним.

В июле Le Monde писала, что Олланд не исключает собственного выдвижения, если кандидат, выбранный на праймериз, будет терять поддержку в опросах.

Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 год.

Президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году: первый тур назначен на 18 апреля, второй — на 2 мая. Участвовать в выборах могут как партийные кандидаты, так и самовыдвиженцы.

Источник: РБК

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