В центре Баку расширяется территория пешеходных зон - ФОТО

Ограничения для движения автомобилей, которые ранее действовали на ряде центральных улиц только по выходным, теперь будут распространяться на все дни недели.

Решение принято Координационным советом по транспорту в рамках мер по повышению мобильности и созданию более комфортных условий для пешеходов. Изменения коснутся участка улицы Зарифы Алиевой после пересечения с улицей Расула Рзы, а также улиц Абдулкерима Ализаде, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Тарлана Алиарбеyова и Юсифа Мамедалиева.

По данным ведомства, цель нововведения заключается в объединении существующих пешеходных зон, повышении безопасности и комфорта передвижения, а также улучшении экологической обстановки в центральной части города. Ожидается, что это также будет способствовать развитию туристического и делового потенциала территории.

При этом доступ на указанные улицы сохранится для автомобилей жителей, имеющих индивидуальные парковочные талоны, а также оперативных, медицинских, коммунальных и логистических служб.

Соответствующие меры будут также реализованы в отношении расположенных на территории государственных учреждений, дипломатических представительств, медицинских организаций и объектов бизнеса. Для них предусмотрена необходимая поддержка.

Новые правила планируется ввести в тестовом режиме с 5 октября.