В Баку загорелось дерево: повреждены электролинии лицея «Занги»

Сегодня во дворе жилого комплекса, расположенного возле лицея «Занги», из-за возгорания дерева были повреждены линии электропередачи, ведущие к актовому и спортивному залам школы.

Как сообщает 1news.az, в ответ на запрос Azərbaycan müəllimi в Управлении образования города Баку сообщили, что подача электроэнергии в учебное заведение была оперативно восстановлена.

Пожар был потушен службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате инцидента никто не пострадал. Учебный процесс продолжается в обычном режиме.