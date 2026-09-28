В Анталье под перевернувшейся фурой погибли гражданки Азербайджана и России

Гражданки Азербайджана и России погибли в результате ДТП с грузовым автомобилем в районе Манавгат провинции Анталья.

Женщины находились на остановке общественного транспорта, на которую опрокинулась фура, сообщает агентство IHA.

Погибшими оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. После того как спасатели с помощью тягача и тяжелой техники подняли опрокинувшийся грузовик, под ним были обнаружены тела двух женщин. После осмотра места происшествия жандармерией, судебным медиком и прокурором тела доставили в Институт судебной медицины Антальи.

ДТП произошло вечером 27 сентября на трассе Манавгат - Аланья. По предварительным данным, фура двигалась со стороны Антальи в направлении Манавгата и врезалась сзади в автомобиль, который стоял на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. После столкновения грузовик опрокинулся на расположенную у дороги остановку.

Водитель фуры получил легкие травмы. По распоряжению прокуратуры после оказания необходимой медицинской помощи он был задержан сотрудниками жандармерии. Обстоятельства ДТП расследуются.

Источник: ТАСС