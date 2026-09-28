Локальная экспертиза как драйвер инвестиционной привлекательности Азербайджана - ФОТО

В Баку в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума прошла, организованная компанией tpe, панельная дискуссия «Нематериальный капитал как драйвер прямых иностранных инвестиций: локальная экспертиза - новая валюта развивающихся рынков».

В ней участвовали представители SOCAR, AZPROMO, PÖRNER, KPMG и Caspian Business Hub.

Участники обсудили, как превратить иностранные инвестиции из финансирования отдельных проектов в инструмент формирования локальных компетенций, промышленной кооперации и новых экспортных возможностей. Здесь важны не только объём капитала, но и его способность создавать долгосрочный эффект: передачу технологий, развитие инженерных компетенций, локальных цепочек поставок, внедрение международных стандартов и рост экспорта.

На фоне развития Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу, открываются новые возможности для промышленной кооперации, логистики, производства и экспорта. Однако транзитный потенциал сам по себе не гарантирует промышленную добавленную стоимость. Главное – это умение превращать инвестиции в долгосрочные компетенции и локальные производственные цепочки.

Рустам Исмаилов, исполнительный директор компании tpe с 30-летним опытом проектирования и строительства промышленных объектов, отметил, что сильная экономика начинается там, где каждый следующий проект опирается на предыдущий опыт. Когда после проекта остаются люди, методы, процессы и профессиональная культура, позволяющие выполнить следующий проект быстрее и лучше.

«Важно, чтобы новое знание было не персональным, а системным. В любом проекте есть риск, что навыки сконцентрированы у нескольких сильных специалистов. Но стоит им уйти, и система возвращается в исходное состояние. Поэтому истинный трансфер компетенций происходит не после тренинга, а когда команда самостоятельно принимает правильные решения», — заявил он.

По его мнению, несмотря на цифровые системы, технологические решения и международные стандарты, ключевую роль играет опыт. Но он должен не заменять предыдущий, а развивать и дополнять его, превращаясь в накопленные компетенции.

Сейчас Азербайджан меняет инвестиционную повестку, вместо привлечения прямых иностранных инвестиций акцент смещается на формирование региональной экосистемы развития - сочетания капитала, технологий и местной экспертизы.

Нармин Джафарова, руководитель Caspian Business Hub (CBH), назвала одним из главных дефицитов Каспийского региона умение быстро соединять заинтересованные стороны в работающий проект. Здесь раскрывается экономическая функция CBH как единого центра координации, который понимает логику каждой стороны и помогает собрать вокруг инвестиционной возможности правильную конфигурацию участников.

«Наша глобальная цель - не рост числа компаний-резидентов, а создание инфраструктуры кооперации. Мы хотим снизить затраты на координацию настолько, чтобы компаниям было выгоднее реализовывать сложные трансграничные проекты вместе, чем поодиночке. Тогда Caspian Business Hub станет не просто деловой площадкой, а частью новой инвестиционной инфраструктуры Каспийского региона», - сказала она.

Дискуссия показала, что инвестиционная повестка смещается от вопроса «сколько капитала удалось привлечь» к вопросу «какую долгосрочную ценность этот капитал создаёт внутри страны». Локальные знания, инженерные компетенции, технологический опыт и способность объединять участников вокруг сложных проектов становятся не менее значимым ресурсом, чем финансовый капитал. Для развивающихся рынков именно способность превращать знания и международный капитал в устойчивые локальные компетенции может стать ключевым фактором следующего этапа промышленного развития.