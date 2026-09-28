Совет ЕС утвердил пять приоритетных проектов по милитаризации блока

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил пять приоритетных проектов по милитаризации блока, в том числе по производству воздушных и подводных беспилотников, а также средств ПВО и военных спутников, которые получат финансирование по программе развития европейской оборонной промышленности (EDIP).

«Совет ЕС сегодня утвердил пять европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес, для усиления европейской военной готовности и возможностей военной промышленности», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

«Эти пять проектов теперь смогут получить финансирование по программе EDIP, которое обеспечит запуск проектов и заложит основу для их дальнейшего возможного финансирования из будущего Европейского фонда повышения конкурентоспособности (который должен быть запущен с 2028 года в рамках нового семилетнего бюджетного плана ЕС и будет направлен на стимулирование экономики ЕС военными заказами. — Ред.)», — говорится в документе.

Подчеркивается, что данные проекты будут реализовываться совместно странами ЕС, поскольку они «слишком сложны или слишком масштабны» для реализации странами ЕС по отдельности.

В этот список вошли проект DECODER по производству ударных беспилотников и беспилотников-перехватчиков, проект IMSD по созданию интегрированной системы морских и подводных беспилотников, SPACE — по развитию космических и спутниковых средств, EU-FIAMD — по созданию интегрированной системы ПВО/ПРО, которая будет иметь «развитые возможности раннего оповещения». В этот же список вошел проект Eastern Flank Watch (EFW), который ЕС пытается запустить с 2025 года.

Источник: ТАСС