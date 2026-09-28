 Адам Броуди назвал происходящее в Газе геноцидом и выступил за свободную Палестину | 1news.az | Новости
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Адам Броуди назвал происходящее в Газе геноцидом и выступил за свободную Палестину

Феликс Вишневецкий15:00 - Сегодня
Адам Броуди назвал происходящее в Газе геноцидом и выступил за свободную Палестину

Американский актер еврейского происхождения Адам Броуди в интервью журналу GQ высказался о ситуации в Газе, назвав происходящее геноцидом и заявив о своей поддержке свободной Палестины.

«Считайте меня человеком, который считает это геноцидом. Считайте меня человеком, который хочет свободной Палестины», — сказал А. Броуди, по словам которого масштаб человеческих потерь и страданий остается ужасным, однако происходящее, по его мнению, приближается к переломному моменту.

«Ужасно, что для этого потребовалось столько смертей и страданий, но кажется, что ситуация приближается к переломной точке, к которой она должна была прийти уже давно», — отметил он.

Адам Броуди также выразил надежду, что будущая американская администрация сможет изменить ряд политических решений, которые, по его словам, способствуют сохранению тяжелой ситуации.

Отметим, что наибольшую известность А. Броуди принесла роль Сета Коэна в телесериале «Одинокие сердца».

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