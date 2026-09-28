В Грузии задержаны 50 иностранцев, среди них граждане Азербайджана

В Грузии в рамках иммиграционных проверок задержали 50 иностранных граждан, которые находились на территории страны без законных оснований.

Среди них есть граждане Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Проверки проводились сотрудниками Управления миграции на территории всей страны. В числе задержанных граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта.

По данным ведомства, задержанные нарушили требования законодательства Грузии, регулирующего правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

В настоящее время иностранцы находятся во временном центре содержания Управления миграции. В отношении них проводятся предусмотренные законодательством процедуры, после завершения которых их планируется выдворить из Грузии.