Премьера Венгрии лишили неприкосновенности

Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона.

Большинством голосов депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования с главы правительства, против которого теперь будет заведено уголовное дело.

«В поддержку этого решения проголосовали 139 человек. Голосовавших против и воздержавшихся нет», - сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер на внеочередном заседании, которое транслировалось телеканалом М1. Одобрили просьбу прокуратуры депутаты от правящей партии «Тиса» и ультраконсервативной партии «Наша родина». Фракции оппозиционной партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и христианских демократов не явились на заседание в знак протеста против того, что на нем рассматривался также вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов - бывших министров в правительстве Виктора Орбана.

Мадьяр не только занимает пост премьера, но и является депутатом парламента, где возглавляемая им партия «Тиса» располагает более чем двумя третями мест. Он сам попросил снять с него депутатскую неприкосновенность, заявив, что готов сотрудничать со следствием и ему бояться нечего. В июне 2024 года Мадьяр отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в Дунай. Премьер утверждает, что прошлые власти пытались совершить против него провокацию.

Источник: ТАСС