В американском штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

В американском штате Теннесси впервые за два века казнят женщину — 50-летнюю Кристу Пайк.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Накануне губернатор штата Билл Ли отказался помиловать Пайк, при этом ее адвокаты обратились в Верховный суд страны с просьбой приостановить процесс подготовки казни.

Приговор в отношении осужденной будет исполнен 30 сентября, если в процесс не вмешается ВС. И тогда Пайк станет первой женщиной, казненной в штате Теннесси с 1820 года.

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство в 1995 году 19-летней сокурсницы Коллин Слеммер. На момент преступления подсудимой было 18 лет. По версии обвинения, Пайк приревновала своего молодого человека к Слеммер, заманила ее в уединенное место и вместе со своим парнем подвергла пыткам и убила.

Пайк признала свою вину. Тем не менее защита посчитала смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на возраст женщины на момент совершения ею преступления, пережитое в детстве насилие и биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Мать погибшей в свою очередь потребовала исполнить приговор.

В США редко приводят в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении женщин.

За последние 50 лет в стране были казнены 18 женщин, или 1% от общего числа казней.

Источник: Gazeta.ru