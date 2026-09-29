Кто возглавил сборную Азербайджана по баскетболу?

Иоаннис Диамантакос назначен главным тренером женской сборной Азербайджана по баскетболу и координатором женских национальных команд всех возрастных категорий.

Об этом сообщили Report в Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА).

Со специалистом заключен двухлетний контракт.

Последним местом работы Диамантакоса был саудовский клуб AlUla, где он занимал должность главного тренера. Ранее специалист работал техническим координатором Ливанской баскетбольной федерации, возглавлял женскую сборную Ливана, юношеские и девичьи команды U-18, а также мужскую сборную Палестины и молодежную сборную Румынии U-20.

На клубном уровне Диамантакос работал в Греции, Румынии, Палестине и Саудовской Аравии. В числе его достижений — серебряные медали женского дивизиона B Кубка Азии FIBA U-18 и турнира WABA U-18, чемпионство в Палестинской баскетбольной лиге и два чемпионских титула в Греции. Его команды также выходили в восьмерку сильнейших FIBA Europe Cup, а на чемпионате Европы FIBA U-20 занимали пятое место.

Помимо тренерской работы, Диамантакос имеет степень доктора философии по психологии.

Ближайшей задачей специалиста станет достойное выступление сборной Азербайджана в предварительном отборочном этапе чемпионата Европы 2029 года среди женщин. Матчи этого этапа пройдут в ноябре 2026 года и феврале 2027 года.