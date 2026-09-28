5 золотых правил для защиты сердца – важные рекомендации специалиста Минздрава

Наряду с генетическими факторами, важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играют образ жизни и пищевые привычки.

Чрезмерное употребление соли и сахара, предпочтение жирной и жареной пищи, недостаточное количество фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, могут негативно влиять на здоровье сердца. Что необходимо учитывать в ежедневном питании для защиты сердца? Как поздний приём пищи влияет на сердце, должно ли меняться питание с возрастом и как готовить полезные блюда в домашних условиях?

На эти и другие вопросы ответила кардиолог Научно-исследовательского института кардиологии имени Дж. Абдуллаева Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Ругия Гасымова.

– Ругия ханым, может ли правильное питание помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания?

– Правильное питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При правильном выборе ежедневного рациона постепенно улучшается баланс жиров в крови, уменьшается повреждение внутренней поверхности сосудов и нормализуется кровообращение. В долгосрочной перспективе это способствует предотвращению сужения сосудов и позволяет сердцу работать с меньшей нагрузкой. В то же время правильное питание помогает поддерживать стабильную массу тела, снижая дополнительную нагрузку на сердце, связанную с избыточным весом, и способствует нормализации артериального давления и общего кровообращения. Правильное питание важно не только для профилактики, но и для снижения существующих факторов риска.

Прямая связь между питанием и заболеваниями научно доказана. Сбалансированный рацион, включающий молочные продукты, оливковое масло, тёмный шоколад, овощи, фрукты, орехи и рыбу, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время переработанные мясные продукты и трансжирные кислоты промышленного происхождения повышают этот риск.

Для профилактики различных сердечно-сосудистых заболеваний большое значение имеют здоровый образ жизни и правильные пищевые привычки. Пища является основным источником энергии для человека. Здоровое питание не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и оказывает важное поддерживающее воздействие при лечении уже имеющихся состояний.

– Какие наиболее распространённые ошибки люди допускают в питании, связанные со здоровьем сердца?

– Ошибки, которые люди допускают в питании в отношении здоровья сердца, в основном связаны с повседневными привычками и зачастую продолжаются незаметно для самого человека. Например, многие используют избыточное количество соли, чтобы сделать пищу более вкусной, не учитывая её влияние на сосуды. Другие предпочитают готовые и быстро приготовляемые продукты из соображений удобства, однако содержащиеся в них скрытые жиры и сахар могут представлять серьёзный риск для сердца. Ещё одна ошибка – чрезмерное доверие к продуктам, которые позиционируются как «лёгкие» или «полезные», поскольку в некоторых из них при снижении содержания жира могут добавляться другие вредные компоненты. Недостаточное употребление продуктов, богатых клетчаткой, а также недостаточное количество овощей в ежедневном рационе также являются распространёнными проблемами, что может негативно сказываться на состоянии сосудов.

Можно выделить несколько ошибок в ежедневном питании, которые негативно влияют на здоровье сердца. Одна из них – недостаточное употребление продуктов растительного происхождения. Овощи, фрукты и ягоды богаты фитонутриентами – веществами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они влияют на метаболизм холестерина, что способствует стабилизации артериального давления и укреплению стенок кровеносных сосудов.

Кроме того, регулярное употребление жареной пищи может быть вредным. При жарке продуктов в масле стимулируется образование конечных продуктов гликирования (AGE), которые являются мощными факторами клеточного старения. AGE могут способствовать уплотнению тканей сосудов и повышать риск их повреждения.

Чрезмерное употребление сахара способствует развитию ожирения, что непосредственно влияет на артериальное давление и в результате увеличивает нагрузку на сердце. Чрезмерное употребление солёных продуктов, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления, сердечной недостаточности и увеличению риска инсульта.

Следует также подчеркнуть важность достаточного употребления чистой воды для здоровья сердца. Недостаток жидкости может привести к сгущению крови. В результате сердцу приходится работать интенсивнее, что может повышать артериальное давление. В таких случаях повышается восприимчивость организма к инфаркту и инсульту.

– Как употребление фруктов и овощей влияет на здоровье сердца?

– Влияние фруктов и овощей на здоровье сердца многогранно и не ограничивается только тем, что они являются источником витаминов. Эти продукты богаты веществами, которые защищают внутреннюю поверхность сосудов и предотвращают её повреждение. Они также способствуют выведению из организма избыточных веществ. Содержащаяся в них клетчатка не только улучшает работу пищеварительной системы, но и способствует постепенному снижению уровня избыточных жиров в крови, что уменьшает риск закупорки сосудов. Кроме того, эти продукты помогают поддерживать водно-минеральный баланс организма, способствуя нормализации артериального давления, в результате чего сердце работает более стабильно. Употребление фруктов и овощей разных цветов в сочетании друг с другом может дополнительно усилить этот защитный эффект.

Наряду с зерновыми и бобовыми культурами, фрукты и овощи являются основными источниками клетчатки. Клетчатка помогает выводить из организма «плохой» холестерин и нормализовать артериальное давление. Это особенно важно для людей с гипертонией.

Фрукты, полезные для сердца, должны быть богаты кальцием и калием. Эти питательные вещества укрепляют стенки кровеносных сосудов и сердечную мышцу. Витамины также являются важной частью здорового питания. Для сердца полезны фрукты, богатые витаминами группы B, а также витаминами A и C.

Положительное влияние ежедневного употребления овощей на сердечно-сосудистую систему, а также снижение риска инсульта и инфаркта доказано многочисленными исследованиями. Это связано с высоким содержанием бета-каротина и различных витаминов во многих овощах.

– Может ли поздний приём пищи в вечерние часы повлиять на сердце?

– Поздний приём пищи в вечерние часы может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, поскольку ночью организм переходит в режим отдыха, и переваривание принятой пищи происходит медленнее. Это может способствовать накоплению избыточной энергии и со временем приводить к увеличению массы тела, что, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце. Кроме того, поздний приём пищи может ухудшать качество сна. Недостаточно глубокий сон влияет на сердечный ритм и процессы общего восстановления организма. В некоторых случаях положение лёжа сразу после еды также создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

– Должен ли меняться подход к питанию с возрастом?

– Изменение принципов питания с возрастом является вполне естественным, поскольку энергетические затраты и потребности организма уже не остаются прежними. С возрастом обмен веществ замедляется, и поскольку такое же количество пищи уже не используется организмом так, как раньше, повышается вероятность накопления избыточной энергии. Поэтому даже при уменьшении количества пищи на первый план выходит её качество. Следует отдавать предпочтение более полезным, лёгким и сбалансированным продуктам. Кроме того, с возрастом потребность организма в определённых веществах меняется, поэтому рацион необходимо формировать более внимательно, чтобы сердце и другие органы могли продолжать нормально функционировать.

С возрастом происходят различные изменения, например, значительно ухудшается состояние зубов и дёсен. Возникающий дискомфорт и боль могут привести к отказу от определённых продуктов, требующих интенсивного пережёвывания. Постепенно пищевод удлиняется и деформируется вследствие кифозоподобного искривления грудного отдела позвоночника. С возрастом также изменяется кишечная микрофлора. Традиционно количество «плохих» бактерий увеличивается, а количество «хороших» молочнокислых бактерий уменьшается. Наблюдается снижение скорости обмена веществ, связанное с возрастом, что может приводить к увеличению массы тела. Питание остаётся одним из основных факторов, определяющих не только физическое, но и психическое здоровье.

В пожилом возрасте существуют определённые особенности питания. Рекомендуется принимать пищу примерно 4–5 раз в день в установленные часы. Лучше выбирать небольшие порции. Особое внимание следует уделять достаточному потреблению жидкости.

– Как следует готовить полезные для сердца блюда в домашних условиях?

– Приготовление полезных для сердца блюд в домашних условиях в первую очередь связано с правильным выбором способа приготовления. Это позволяет сохранить естественные свойства продуктов. Вместо обжаривания в большом количестве масла предпочтение следует отдавать более щадящим способам приготовления, которые позволяют сохранить полезные свойства пищи и предотвратить образование дополнительных вредных веществ. Одновременно необходимо следить за количеством добавляемых соли и масла, сохранять естественный вкус продуктов и избегать искусственных добавок. Преимущество домашних блюд заключается в том, что человек может полностью контролировать используемые продукты и их количество.

Следует употреблять только такое количество калорий, которое организм способен расходовать.