Стороны Мекканского соглашения создадут секретариат в Эр-Рияде

Страны-участницы Мекканского соглашения планируют создать постоянный секретариат организации в ближайшие недели, он должен разместиться в Эр-Рияде.

Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Al-Monitor.

Создание секретариата должно стать первым шагом к формированию институтов соглашения. Также первый этап оформления Мекканских соглашений предусматривает создание объединенного штаба стран-участниц договора.

Как указывает портал, технические договоренности по формированию структуры соглашения были достигнуты во время встречи начальников генштабов ВС Саудовской Аравии, Турции и Пакистана 25 сентября.

Мекканское соглашение подписали 7 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.