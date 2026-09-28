Новому главе ИВ Нафталана 37 лет: что известно о Мамедии Мамедове
Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Мамедия Сулейман оглу Мамедов назначен главой Исполнительной власти города Нафталан.
Мамедия Мамедов родился в 1989 году в Баку.
В 2005–2009 годах он обучался на факультете международного права Московского государственного института международных отношений (университета) по специальности «юриспруденция».
В 2009–2011 годах получил образование по специальности «управление бизнесом» в Университете Регентс в Лондоне.
В 2015–2017 годах окончил магистратуру Московского государственного гуманитарно-экономического университета по специальности «экономика» с отличием.
В 2025 году окончил курс по реализации стратегий государственного управления в Гарвардском университете в США.
В 2013–2022 годах Мамедия Мамедов работал в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в том числе занимал различные дипломатические должности в посольстве Азербайджана в России и Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.
С июля 2022 года он работал в отделе территориально-организационных вопросов Администрации Президента Азербайджана на должностях главного советника и заведующего сектором.
В период профессиональной деятельности Мамедия Мамедов участвовал в ряде местных и международных мероприятий, в том числе принимал участие в их организации. В 2024 году за активное участие в проходившей в Баку конференции COP29 он был награжден «Благодарностью» Президента Ильхама Алиева.
Мамедия Мамедов является членом партии «Yeni Azərbaycan». Женат, воспитывает двоих детей.
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