 Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Редакция 1news21:21 - Сегодня
Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Бахтияр Аскеров освобожден от должности руководителя постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что согласно распоряжению от 28 сентября 2026 года, подписанному первым заместителем председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияром Мамедовым, Бахтияр Гусейнали оглу Аскеров освобожден от должности руководителя постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку.

Поделиться:
278

Актуально

Xроника

В Азербайджане назначены новые главы исполнительной власти трех районов

Общество

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Общество

В AZAL разъяснили причины отмены рейсов в Нахчыван

Мнение

Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского ...

Политика

В ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Карлайл Корбин: Последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение

Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Юрий Гусев: Украина никогда не забудет поддержку украинских детей Азербайджаном

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR ограничить цены на топливо

В Азербайджане создана рабочая группа для изучения албанского христианского наследия на территории Армении

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Последние новости

В Баку уволили водителя автобуса, вступившего в конфликт с пассажиром

Сегодня, 22:40

В ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:36

Цена золота пошла вниз

Сегодня, 22:20

Карлайл Корбин: Последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение

Сегодня, 21:58

Новому главе ИВ Нафталана 37 лет: что известно о Мамедии Мамедове

Сегодня, 21:41

Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 21:21

10 человек погибли при пожаре на предприятии по производству петард в РФ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:01

Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

Сегодня, 20:40

Российская армия нанесла удар по больнице в центре Киева, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Юрий Гусев: Украина никогда не забудет поддержку украинских детей Азербайджаном

Сегодня, 20:07

Путин ограничил доступ к данным ТЭК

Сегодня, 19:30

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Сегодня, 19:10

Азербайджанские кикбоксеры завоевали 16 медалей на чемпионате мира

Сегодня, 19:00

В Азербайджане назначены новые главы исполнительной власти трех районов

Сегодня, 18:44

Эми Карлон провела встречу с представителями ведущих СМИ

Сегодня, 18:34

Суд над заказчиком убийства Вюсала Шильдера: обвиняемый требовал прекратить отношения с сестрой жены

Сегодня, 18:30

В ООН заявили, что террористы все чаще используют ИИ

Сегодня, 18:15

32 года ожидания: любовь, которую не смогла разрушить даже война - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Где в Азербайджане запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям

Сегодня, 17:43

В Геранбое автомобиль насмерть сбил 13-летнего мальчика

Сегодня, 17:35
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37