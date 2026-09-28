Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Бахтияр Аскеров освобожден от должности руководителя постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что согласно распоряжению от 28 сентября 2026 года, подписанному первым заместителем председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияром Мамедовым, Бахтияр Гусейнали оглу Аскеров освобожден от должности руководителя постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку.