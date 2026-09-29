Ильхам Алиев принял Джанни Инфантино - ФОТО

29 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимой в Азербайджане в этой сфере на государственном уровне.

Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) ведутся на высоком уровне. Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом.

Джанни Инфантино выразил главе государства признательность за прием.

Коснувшись значения чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, которые впервые пройдут в нашей стране, гость подчеркнул, что они привлекут внимание мировой спортивной общественности.

На встрече говорилось о проводимой работе по развитию футбола в Азербайджане, были затронуты успехи, достигнутые в этой сфере в последние годы.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество между нашей страной и ФИФА, обсуждены перспективы партнерства.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена поддержка, оказываемая Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) деятельности ФИФА.

Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки.