Глава МИД Сирии встретился с Каей Каллас

Глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани встретился в Дамаске с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

«Переговоры проходят во дворце “Тишрин” и посвящены налаживанию долгосрочного партнерства Европейского союза с Сирией», — сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник. По его словам, ЕС намерен оказать содействие сирийским властям в стабилизации экономической ситуации и восстановлении работы государственных институтов.

По данным источника, позднее Каллас будет принята президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Ранее в рамках официального визита в Дамаск глава дипломатии ЕС встретилась с министром по социальным и трудовым вопросам Хинд Кабват, которая представляет христианское меньшинство Сирии и является единственной женщиной в правительстве.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере социальной защиты и устойчивого развития. В частности, рассматривались вопросы усиления роли гражданского общества, прав женщин и реинтеграции граждан, вернувшихся в страну.