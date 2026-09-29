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Пашинян рассказал, когда Армения примет решение по строительству новой АЭС

Редакция 1news16:25 - Сегодня
Пашинян рассказал, когда Армения примет решение по строительству новой АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что Армения примет решение по строительству новой АЭС в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС и предложений российской стороны относительно строительства нового атомного энергоблока. Премьер-министр отметил, что правительство продолжает обсуждения предложений, поступивших от международных партнеров относительно строительства нового атомного энергоблока, и решение будет принято в ближайшее время. Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет носить исключительно экономический характер - с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Лихачев представил подробности о предложениях и возможных механизмах строительства как новой АЭС, так и энергоблоков малой и средней мощности.

Источник: ТАСС

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