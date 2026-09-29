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Netflix представил трейлер документального сериала о Мэттью Перри - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:37 - Сегодня
Netflix представил трейлер документального сериала о Мэттью Перри - ВИДЕО

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер трехсерийного документального сериала The One About Matthew Perry, посвященного жизни и наследию звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. 

Премьера проекта состоится 27 октября.

Документальный сериал расскажет о карьере М.Перри, его пути к мировой славе и личных испытаниях, с которыми актер сталкивался на протяжении многих лет. Особое внимание уделено его борьбе с зависимостью и стремлению помочь другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами.

В трейлере показаны архивные кадры с актером, в том числе моменты его работы в «Друзьях», а также интервью с его близкими. Одной из ключевых участниц проекта стала сестра Перри Миа Перри Боуик, которая впервые после смерти брата подробно рассказывает о нем и семейной жизни. В документальном сериале также будут представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и видео из личного архива семьи.

В трейлере Миа говорит о противоречивой судьбе брата и его многолетней борьбе с зависимостью. По ее словам, М.Перри потратил около 7 миллионов долларов на попытки избавиться от зависимости и неоднократно проходил лечение.

Сам Перри в архивных кадрах рассказывает о начале своей карьеры и о том, насколько сильно изменилась его жизнь после получения роли Чендлера Бинга в «Друзьях».

Сериал состоит из трех частей. Его режиссером выступила обладательница премии Emmy Мэри Робертсон. В проекте также приняли участие друзья М.Перри и его коллеги по творческой деятельности.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его смерть наступила в результате острого воздействия кетамина; сопутствующими факторами стали ишемическая болезнь сердца и другие обстоятельства, указанные в заключении о смерти.

Подчеркнем, что название документального сериала является отсылкой к культовому ситкому «Друзья», названия эпизодов которого начинались со слов «The One...».

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