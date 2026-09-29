В Баку мужчина по ошибке выпил уксусную кислоту и умер

В Баку мужчина скончался после случайного употребления уксусной кислоты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло 28 сентября около 04:00 в поселке Балаханы Сабунчинского района.

По имеющейся информации, 49-летний Ясин Гулиев, 1977 года рождения, находясь у себя дома, по ошибке выпил уксусную кислоту.

После этого мужчину доставили в медицинское учреждение с диагнозом «отравление». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов он скончался.

По факту произошедшего проводится расследование.