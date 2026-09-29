Юрия Дудя заочно арестовали в Москве 

Басманный районный суд Москвы заочно избрал журналисту и блогеру Юрию Дудю меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу об оправдании и пропаганде терроризма.

Как сообщается, решение суда было принято 29 сентября. Согласно материалам дела, Дудю предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера пресечения в виде ареста установлена сроком на два месяца и начнет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

Ранее Росфинмониторинг внес Юрия Дудя в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. До этого, в апреле 2022 года, Министерство юстиции России включило журналиста в реестр иностранных агентов.

Кроме того, в России ранее было принято решение о конфискации имущества Дудя в пользу государства. В числе объектов, упоминавшихся в связи с этим процессом, находится принадлежащая ему трехкомнатная квартира в районе Южное Бутово.

Уголовное преследование журналиста связано также с делом о неисполнении обязанностей иностранного агента. В ноябре 2025 года Дудь был заочно приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы по соответствующему делу.

Источник: Lenta.ru