В Билясуваре произошло массовое отравление на домашнем застолье

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) сделало заявление в связи с массовым отравлением в Билясуварском районе, в результате которого по данным СМИ было госпитализировано 10 человек.

«Ситуация с произошедшим отравлением находится под контролем. Специалисты AQTA совместно с соответствующими государственными органами начали расследование» - отмечается в сообщении пресс-службы AQTA.

Подчеркивается, что в ходе первоначального расследования установлено, что инцидент произошел на застолье, организованном в частном доме в Билясуварском районе - по итогам расследования будут приняты соответствующие меры.

«Вновь обращаемся к гражданам и напоминаем о необходимости строго соблюдать требования безопасности пищевых продуктов при их приготовлении, хранении и подаче к употреблению во время массовых мероприятий. Несоблюдение температурного режима, правил личной гигиены и других требований пищевой безопасности при приготовлении и хранении продуктов может повысить риск пищевых отравлений» - отмечают в AQTA.