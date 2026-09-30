Гражданин Армении задержан в Тбилиси, его подозревают в повреждении бюста Гейдара Алиева

Гражданин Армении задержан в Тбилиси по подозрению в повреждении бюста Гейдара Алиева, сообщают грузинские СМИ.

Инцидент, по предварительным данным, произошел утром 21 сентября.

В МВД Грузии сообщили, что в связи с инцидентом уже задержан один иностранный гражданин. Он обвиняется в вандализме. По факту проводится расследование по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии.

Эта статья предусматривает умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

По предварительным данным, задержанному мужчине 40 лет. Он находился в Грузию как турист.

В настоящее время бюст накрыт для проведения реставрационных работ. По имеющейся информации, повреждена часть лицевой стороны памятника. Пока не сообщается, с помощью какого предмета был совершен акт повреждения и каковы его мотивы.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев заявил APA, что в связи с произошедшим соответствующие органы Грузии продолжают следственные и процессуальные мероприятия и необходимо дождаться результатов расследования.