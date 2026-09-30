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Общество

Центробанк меняет правила выдачи онлайн-кредитов

Фаига Мамедова15:30 - Сегодня
Центробанк меняет правила выдачи онлайн-кредитов

В Азербайджане определены новые требования к потребительским кредитам, оформляемым дистанционно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, согласно решению Центрального банка Азербайджана, клиенты смогут подать в банк или небанковскую кредитную организацию (НБКО) письменное заявление об установлении ограничения на дистанционное оформление потребительского кредита или увеличение кредитного лимита. Данное ограничение может быть снято на основании письменного обращения клиента, осуществленного при его личном присутствии в банке, с использованием усиленной электронной подписи или усиленной аутентификации клиента.

При выдаче кредита банки и НБКО будут обязаны проверять наличие или отсутствие такого ограничения у клиента как через собственные системы, так и посредством информационной системы кредитного бюро. Заключить договор о дистанционном потребительском кредите или увеличить кредитный лимит с лицом, установившим ограничение, будет невозможно.

Если лицо, установившее ограничение, впоследствии обратится за получением кредита дистанционно или для увеличения лимита, банк или НБКО незамедлительно уведомят об этом клиента через мобильное приложение или посредством SMS.

Кроме того, согласно новым правилам, средства по дистанционно выдаваемым потребительским кредитам или увеличиваемым кредитным лимитам не будут предоставляться моментально. Так, если сумма выданных или увеличенных в течение дня средств составляет до двукратного размера минимальной заработной платы, деньги будут выданы через 2 часа после заключения договора или внесения изменений. Если же сумма превышает двукратный размер минимальной заработной платы, средства будут предоставлены по истечении 24 часов.

Помимо этого, в договоре потребительского кредита будет предусмотрено положение, касающееся освобождения заемщика от обязательств по предоставленному или увеличенному кредиту. В договорах потребительских кредитов, оформляемых дистанционно, либо в изменениях к договору, связанных с увеличением кредитного лимита, также будет отражена информация о том, установил ли заемщик ограничение на получение кредита дистанционно.

Отметим, что решение вступает в силу с 1 октября.

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