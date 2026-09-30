В Турции задержана Дилан Полат 

Известную турецкую блогершу Дилан Полат задержали в рамках расследования по делу об оскорблении президента Турции.

Турецкие СМИ сообщают о том, что прокуратура Анатолии начала расследование после публикации Д.Полат видео в социальных сетях. В отношении блогерши проводится проверка по статье, предусматривающей ответственность за оскорбление президента.

После задержания Д.Полат доставили во Дворец правосудия для дачи показаний. Во время дачи показаний в прокуратуре блогерше стало плохо. На место были вызваны медики, которые оказали ей необходимую помощь.

Ранее Дилан Полат уже оказывалась в центре внимания турецких правоохранительных органов. В отношении неё и её супруга Энгина Полата проводилось расследование по финансовым преступлениям.

Расследование по новому делу продолжается.