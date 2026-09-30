В поселке Маштага пресечена реализация фальсифицированного алкоголя – ФОТО

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности АР (AQTA) была проведена внеплановая проверка объекта общественного питания, принадлежащего физическому лицу Шыхали Керимову и расположенному на Маштагинской дороге в Сабунчинском районе Баку.

Было установлено, что предприятие работает в антисанитарных условиях, без соблюдения требований безопасности пищевых продуктов, а используемые мясные и молочные продукты не имеют сопроводительных документов, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, на объекте были выявлены случаи реализации алкогольных напитков неизвестного происхождения с явными признаками фальсификации.

В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол об административном правонарушении. Образцы мяса и водки, предназначенных для реализации, были отобраны и направлены в лабораторию. Оборот алкогольных напитков запрещен, а деятельность объекта ограничена до устранения выявленных нарушений.