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Общество

STM готова углубить сотрудничество с Азербайджаном в сфере дронов

Редакция 1news16:20 - Сегодня
STM готова углубить сотрудничество с Азербайджаном в сфере дронов

Турецкая компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.), специализирующаяся на военном кораблестроении, беспилотных системах и кибербезопасности, готова к дальнейшему углублению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз, участвующий в фестивале «Технофест» в турецкой Шанлыурфе.

По его словам, отдельные разработки специалистов STM уже используются в Азербайджане.

«Мы готовы к трансферу технологий в братскую страну, не проводя различий между Турцией и Азербайджаном. В числе перспективных направлений мы рассматриваем беспилотные морские дроны, которые могут обеспечивать защиту критической инфраструктуры, в том числе подводных трубопроводов», — сказал О. Гюлерюз.

Он также отметил, что STM представлена на VI Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку.

По словам гендиректора компании, разработки STM могут способствовать дальнейшему совершенствованию производства дронов в Азербайджане.

«Дроны, производимые в братском Азербайджане с использованием технологий STM, при необходимости могут поставляться в Турцию или выходить на рынки других стран», — пояснил О. Гюлерюз.

Гендиректор STM также отметил, что технологическая гонка в области совершенствования БПЛА продолжается. «STM стремится не отставать от конкурентов, расширяя линейку дронов. Мы готовы к новым контактам с Азербайджаном», — подчеркнул он.

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