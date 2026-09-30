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Латвия может разместить ядерное оружие НАТО

Редакция 1news15:55 - Сегодня
Латвия может разместить ядерное оружие НАТО

Латвия готова разместить у себя ядерное оружие, если НАТО примет на этот счет коллективное решение и если возникнет такая необходимость, заявил президент республики Эдгар Ринкевич.

"Если возникнет необходимость и будет принято соответствующее коллективное решение НАТО, ядерное оружие будет размещено в Латвии", — заявил Ринкевич местному агентству LETA.

Ринкевич подчеркнул, что в латвийской конституции нет запрета на размещение ядерного оружия. "У нас в законах нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии", — сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2003 году, в период подготовки Латвии к вступлению в НАТО, каждое государство — член блока подтвердило отсутствие ограничений на реализацию полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания. В то же время Ринкевич подчеркнул, что в настоящее время не ведется никаких конкретных обсуждений относительно размещения ядерного оружия в Латвии.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.

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