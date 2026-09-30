Премьер Молдовы: Кишинев намерен обсудить поставки газа с Азербайджаном

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что власти страны намерены заключать долгосрочные контракты на поставку газа, чтобы фиксировать цены и снизить зависимость от рыночных колебаний. По его словам, Кишинев готов вести переговоры с Катаром, Азербайджаном и Туркменистаном, исключая при этом сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает NewsMaker.

«В этом году мы прогнозировали стоимость газа на уровне около $360 за тысячу кубометров. Сегодня цена газа превысила $1 тыс. за тысячу кубометров. Мы не можем контролировать стоимость газа», — сказал Тофан 30 сентября в начале заседания правительства.

По его словам, власти должны заранее подготовиться к следующей зиме и попытаться заключить долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Премьер отметил, что переговоры будут сложными, поскольку Молдова рассчитывает приобретать газ по цене ниже рыночной.

«И в Катар, и в Азербайджан, и в Туркменистан поедем, как бы сложно это ни было. Только к россиянам и к Путину мы не пойдем. Все остальные варианты нужно рассматривать», — добавил Тофан.