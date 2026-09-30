Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с государственным министром по вопросам обороны Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Мубараком Фаделем Аль-Мазруи, который находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи Закир Гасанов отметил положительные результаты укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в последнее время.

В свою очередь, Мухаммад бен Мубарак Фадель Аль-Мазруи подчеркнул эффективность взаимных визитов, встреч и обмена опытом.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного и военно-технического сотрудничества, проведении совместных учений, а также о важности диалога по вопросам обороны и безопасности.