Раскрыты результаты наркотического теста Афры Сарачоглу

В рамках расследования по делу о наркотиках в Турции стали известны результаты токсикологического анализа актрисы Афры Сарачоглу.

Как сообщают турецкие СМИ, в образце волос актрисы был обнаружен кокаин - результаты анализа были получены в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула.

По данным турецких изданий, образцы крови, мочи и волос подозреваемых исследовали специалисты Наркотического отдела Института судебной медицины - в случае А.Сарачоглу положительный результат был получен именно при исследовании волос.

Напомним, что ранее А.Сарачоглу оказалась среди фигурантов расследования, которое прокуратура Бакыркёя проводит по подозрению в употреблении и распространении наркотических и стимулирующих веществ, а также содействии их употреблению.

18 сентября, когда стало известно о решении о её задержании, актриса находилась за границей. Она заявила, что находилась во Франции в рамках заранее запланированной рабочей поездки и пообещала вернуться в Турцию для дачи показаний и полного сотрудничества с правоохранительными органами.

21 сентября А.Сарачоглу была задержана в аэропорту Стамбула после возвращения из Франции. После прохождения медицинского обследования, процедур в Институте судебной медицины и прокуратуре её освободили - на тот момент результаты анализов ещё не были готовы.

Официального комментария самой А.Сарачоглу по опубликованным результатам анализа пока не поступало.