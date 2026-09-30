Стал известен результат наркотического теста Араса Булута Ийнемли

Раскрыты результаты теста на наркотические вещества у турецкого актера Араса Булута Ийнемли, проходящего по делу о расследовании в отношении известных лиц.

Как сообщают турецкие СМИ, результаты анализа, проведенного Институтом судебной медицины, поступили в материалы расследования, которое ведет прокуратура Бакыркёя - в ходе экспертизы у А.Б.Ийнемли были взяты биологические образцы, в том числе волосы, кровь и моча.

Актер был задержан 18 сентября в рамках расследования, связанного с подозрениями в употреблении, содействии употреблению и предоставлении наркотических веществ. После проведения необходимых процедур в Институте судебной медицины А.Б.Ийнемли был освобожден.

Ранее в ходе допроса актер заявил, что не употребляет наркотические или стимулирующие вещества, не приобретал их и не имел контактов с лицами, занимающимися их продажей. Ийнемли также отказался воспользоваться положениями об эффективном раскаянии, заявив, что не совершал преступления.

Согласно последним данным турецких СМИ, проведенный в рамках расследования тест Араса Булута Ийнемли не выявил наркотических веществ.

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