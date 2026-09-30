В Баку и на Абшероне обнаружили партии нелегального пива - ФОТО

Государственной налоговой службой при Министерстве экономики в рамках очередных мероприятий оперативного налогового контроля в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в Сураханском районе города Баку и в Абшеронском районе, были выявлены нарушения, связанные с оборотом подакцизных товаров.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Сообщается, что в ходе налогового контроля в хозяйствующем субъекте, функционирующем по адресу: город Баку, Сураханский район, посёлок Гарачухур, улица Мядян, 14, принадлежащем Фараджову Пюнхану Ариф оглу, были обнаружены 165 пивных кегов общей емкостью 5 695 литров, не маркированных акцизными марками.

Кроме того, на объекте в Абшеронском районе, где осуществляет деятельность Гусейнов Махрадж Гурбан оглу, были выявлены 27 пивных кегов общей емкостью 890 литров, на которых акцизные марки были нанесены некорректно, а также установлено их повторное использование. Пивные кеги были описированы в установленном порядке и изъяты с оформлением соответствующих актов и протоколов.

В настоящее время по обоим фактам в соответствии с требованиями законодательства проводятся необходимые процессуальные и оформленческие мероприятия.