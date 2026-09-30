В Иране женщины берутся за оружие – ВИДЕО
В Иране началась подготовка гражданских добровольцев в рамках общенациональной кампании Janfada-ye Iran.
Участников обучают базовым военным навыкам и действиям в чрезвычайных ситуациях. В мероприятиях принимают участие в том числе женщины.
Организацией подготовки занимаются структуры «Басидж» при участии Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иранские организаторы ранее заявляли о планах сформировать и обучить около тысячи добровольческих подразделений.
Источник: The Press online
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