На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

На Зыхском шоссе в Сураханском районе Баку возобновили движение транспорта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД.

Накануне в результате опрокидывания грузовика на проезжую часть движение по трассе в направлении проспекта 8 Ноября было перекрыто.

September 30, 2026 23:40

В Сураханском районе Баку на Зыхском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перекрыта дорога в направлении проспекта 8 Ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть, из-за чего движение в указанном направлении временно ограничено.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности на дороге. Проводятся работы по эвакуации опрокинувшегося автомобиля и восстановлению движения.