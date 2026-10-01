 На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news07:55 - Сегодня
На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

На Зыхском шоссе в Сураханском районе Баку возобновили движение транспорта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД.

Накануне в результате опрокидывания грузовика на проезжую часть движение по трассе в направлении проспекта 8 Ноября было перекрыто.

September 30, 2026 23:40

В Сураханском районе Баку на Зыхском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перекрыта дорога в направлении проспекта 8 Ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть, из-за чего движение в указанном направлении временно ограничено.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности на дороге. Проводятся работы по эвакуации опрокинувшегося автомобиля и восстановлению движения.

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