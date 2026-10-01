Французская лыжница Жюльетт Вильманн погибла из-за схода лавины

Французская спортсменка Жюльетт Вильманн погибла в результате схода лавины в Аргентине в возрасте 29 лет, сообщает Le Dauphine.

Спортсменка вместе с мужем попала под лавину на горе Серро-Крестон в аргентинской Патагонии во вторник около 12:30 по местному времени. Трагедия произошла в труднодоступном районе к югу от озера Дель-Десьерто. Предположительно, под лыжниками сошла снежная плита.

Находившийся поблизости гид сообщил о случившемся спасателям. До их прибытия люди, оказавшиеся на месте происшествия, вытащили пострадавших из завала и оказали первую помощь. Спасатели констатировали смерть Вильманн, её спутника с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия расследуются.

Вильманн выступала на соревнованиях по фрирайду Freeride World Qualifier (FWT). Она заняла четвёртое место в общем зачёте мирового тура FWT в 2021 году.