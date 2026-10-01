США аннулировали около 250 тыс. виз с начала президентства Трампа

Госдепартамент США аннулировал более 250 тыс. виз с момента вступления президента Дональда Трампа в должность в 2025 году.

Об этом телеканалу Fox News заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

«При президенте Трампе и госсекретаре [Марко] Рубио Госдепартамент аннулировал более 250 тыс. виз — это историческая веха, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите американского народа», — сказал он.

Пиготт отметил, что каждое решение о выдаче визы, принимаемое американскими властями, — это решение, «касающееся национальной безопасности страны». Он утверждает, что благодаря непрерывной проверке США выявляют в «беспрецедентных масштабах» тех, кто совершает преступления, поддерживает терроризм или злоупотребляет американской иммиграционной системой.

«Виза в США — это привилегия, а не право, и если вы нарушите условия этой привилегии, вы ее потеряете», — добавил Пиготт.

Источник: ТАСС