СМИ: Рубио хотел, чтобы делегация Ирана покинула США из-за провала переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио прогнал иранскую делегацию из страны.

Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик», — указано в материале.

Отмечается, что такой шаг Рубио стал «необычным дипломатическим упреком», который вкупе с отсутствием прогресса на переговорах показал глубокое недоверие между Вашингтоном и Тегераном. Уже через несколько часов делегация отправилась в аэропорт и вылетела из Нью-Йорка в Доху.