Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем с Данией

Криштиану Роналду объявил, что покинул тренировочный лагерь сборной Португалии перед матчем Лиги наций против Дании. Решение он принял после пресс-конференции национальной команды и разговора с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой.

Об этом Роналду написал в Instagram.

«После пресс-конференции сборной и после разговора с президентом Федерации футбола Португалии я принял решение покинуть тренировочный лагерь национальной команды», - говорится в его публикации.

«В своё время я расскажу всему португальскому народу правду о причинах, которые побудили меня покинуть сборную, которой я всегда был предан».

«Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнёрам по команде, без исключения».

На пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш сказал, что уже обсудил с Роналду его роль в этих матчах национальной команды и что футболист не выйдет на поле и против Дании.

Роналду начал в стартовом составе матч против Уэльса, выигранный португальцами со счётом 1:0, и был заменён на 67-й минуте, а во встрече с Норвегией, завершившейся победой 2:1, остался запасным и на поле не вышел. После этой игры в СМИ появились сообщения о разногласиях между Роналду и Жезушем, который перед матчем заявлял, что планирует выпустить 41-летнего футболиста.

Капитан сборной тренировался отдельно от партнёров по команде. По сообщениям СМИ, для урегулирования ситуации проводилась «кризисная» встреча с участием Роналду, Жезуша и Проэнсы.

Португалия сыграет без Роналду против Дании, а также в ответном матче с Норвегией 4 октября.

Роналду - лучший бомбардир в истории мужских сборных с 146 голами, он стремится достичь отметки в 1000 голов за карьеру.

Сборная Португалии занимает первое место в группе A4, набрав шесть очков из шести возможных, а Жезуш идеально начал работу с командой.