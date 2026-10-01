Трамп анонсировал скорое принятие решения о возобновлении ударов по Ирану
Соединенные Штаты в ближайшее время решат, стоит ли возобновить нанесение ударов по Ирану либо заключить с ним сделку.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Журналисты в Белом доме спросили его, как Вашингтон будет договариваться с Тегераном. "Может, взорвем их. Нам предстоит принять это решение. Взорвем их [или] заключим сделку. Но время подходит к концу. Все закончится очень скоро, так или иначе", - ответил глава государства.
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