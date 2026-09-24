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Будет создана Шахматная академия тюркоязычных стран - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Будет создана Шахматная академия тюркоязычных стран - ФОТО

Государства-члены Ассоциации шахмат тюркоязычных стран дают старт циклу проектов, направленных на развитие этого вида спорта в регионе.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации шахмат Азербайджана.

Данное решение было принято на заседании Ассоциации шахмат тюркоязычных стран, прошедшем в Самарканде.

На Генеральной ассамблее, прошедшей под председательством генерального секретаря ассоциации Илахи Гадимовой, была обсуждена стратегия развития структуры до 2030 года. В проект вошли создание общей шахматной академии, организация новых международных турниров, а также реализация программ профессиональной подготовки тренеров и судей.

Стратегия будет реализована посредством выполнения проекта Шахматной академии тюркоязычных стран (Turkic Chess Academy). Эта платформа объединит опыт богатых шахматных школ стран-членов. В Академии планируется совместная подготовка тренеров и судей, эффективный обмен опытом, проведение семинаров и образовательных программ. В то же время, внедрение технологий цифровизации в сфере шахмат и обмен специалистами в этом направлении станут одним из главных приоритетов.

В ходе реализации проекта календарь турниров также существенно расширится. Ассоциация нацелена на организацию большего числа командных и личных соревнований, совместных учебно-тренировочных сборов. Предусмотрены специальные турниры для юных шахматистов и ветеранов.

Нашу страну на заседании представил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.

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