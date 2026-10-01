Утро начинается с заторов: актуальная дорожная обстановка в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.